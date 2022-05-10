Сергей Стась о мемориале «Хатынь»: «Не перестаешь восторгаться подвигом этих людей. Наш долг – всегда помнить об этом, передавать детям»

Сергей Стась высказался о посещении мемориального комплекса «Хатынь».

Молодежная сборная Беларуси посетила его в День Победы.

«Такое место всегда наталкивает на грустные мысли, ты пытаешься представить события, которые здесь происходили: насколько эти люди были смелыми, любили жизнь.

Просто не перестаешь восторгаться подвигом этих людей. И наш долг – всегда помнить об этом и передавать нашим детям.

Я не считаю, что мы потратили время в первый день сбора, потому что молодым людям нужно прививать память. Они должны знать и помнить историю нашей страны. И в такой день мы должны были почтить память», – сказал главный тренер команды.