Кателевский о посещении храма Вооруженных сил: «Мои прадеды погибли в Великую Отечественную. Я пришел почтить память»

назвал День Победы очень важным праздником.

9 мая молодежная сборная России посетила Главный храм Вооруженных сил. После посещения храма команда возложила цветы к монументу «Матери победителей».

«День Победы – очень важный праздник.

Для нас большая честь – приехать сюда и отдать дань уважения тем, кто воевал, почтить память всех погибших.

Два моих прадеда погибли в Великую Отечественную войну, и я пришел сюда, чтобы почтить и их память тоже. Они – гордость моей семьи», – сказал нападающий молодежной сборной и .