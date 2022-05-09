Кателевский о посещении храма Вооруженных сил: «Мои прадеды погибли в Великую Отечественную. Я пришел почтить память»

Теги Ак Барс ФХР молодежная сборная России КХЛ Дмитрий Кателевский Хоккей

Дмитрий Кателевский назвал День Победы очень важным праздником.

9 мая молодежная сборная России посетила Главный храм Вооруженных сил. После посещения храма команда возложила цветы к монументу «Матери победителей».

«День Победы – очень важный праздник.

Для нас большая честь – приехать сюда и отдать дань уважения тем, кто воевал, почтить память всех погибших.

Два моих прадеда погибли в Великую Отечественную войну, и я пришел сюда, чтобы почтить и их память тоже. Они – гордость моей семьи», – сказал нападающий молодежной сборной и «Ак Барса».

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