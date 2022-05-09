Маршанд о матче с «Каролиной»: «Пять очков для меня ничего не значат. Не важно, кто забивает или набирает баллы, побеждает команда»

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Брэд Маршанд подвел итоги матча плей-офф с «Каролиной» (5:2).

Нападающий «Бостона» набрал 5 (2+3) очков в этой игре.

«Честно говоря, [пять очков] лично для меня ничего не значат. В конце концов, если ты набрал 10 баллов, но вы проиграли, это не имеет значения. Если у тебя нет очков, но вы выиграли, ты счастлив.

Так что в нашей раздевалке не важно, кто забивает или набирает очки. Побеждает или проигрывает вся команда», – сказал Маршанд.

Маршанд набрал 2+ очка за матч в плей-офф в 34-й раз. Это 2-й результат после Кучерова за последние 11 лет

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