Юрзинов о турнирах в Туле и Питере: «Предоставили лучшим молодым хоккеистам страны шанс проявить себя. Не вижу у этой идеи ни одного минуса»

поделился мнением о турнирах в Туле и Санкт-Петербурге.

В матчах принимали участие сборная России, молодежная команда страны и сборная Беларуси.

– Как оцените идею проведения турниров сборных в Туле и Питере?

– Не вижу у этой идеи ни одного минуса – только плюсы. Организаторы турниров в Туле и Санкт-Петербурге предоставили лучшим молодым хоккеистам страны большой шанс проявить себя и получить бесценную игровую практику на очень хорошем уровне – и игровом, и организационном.

Для молодежи четыре месяца без хоккея – едва ли не приговор для ее развития, а в условиях нынешнего календаря наши таланты именно такой простой могли получить. К счастью, этого не произошло.

Для меня важен не столько победный результат турнира, сколько то, что молодежь показала себя на новом уровне. У игр в свитере национальной сборной – особая психология и особая ответственность. То, что в матчах и тренировочном процессе было заложено в нашу молодежь, обязательно даст результат в будущем, – сказал заслуженный тренер России.