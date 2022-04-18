Владимир Юрзинов: «Чем больше клубов КХЛ возьмут армейскую стратегию развития, тем лучше для нашего хоккея. Легионеры – дорогое удовольствие»

предложил клубам КХЛ перенять систему развития СКА и .

– Вам понравились полуфиналы плей-офф КХЛ?

– Большое внимание привлекла серия СКА и ЦСКА, мне она понравилась прежде всего тем, что молодые хоккеисты заявили о себе в полный голос.

В том же СКА они вообще вышли на первые роли, может быть, даже оставив в тени возрастных лидеров. , , , Данила Моисеев, список молодых армейцев из Санкт-Петербурга, ставших открытиями серии, можно продолжать. Для меня это очень приятный сюрприз.

Да, армейцы Москвы победили за счет опыта, сегодня они действительно более стабильные и мастеровитые. Но и у ЦСКА молодежь была заметна – Соркин, Абрамов.

На мой взгляд, армейская серия подарила нам и интригу, и перспективу. Она оказалась очень полезной для становления обеих команд – и особенно молодого СКА. Меня такой курс обнадеживает.

– Но молодые – товар рискованный, тот же СКА летом рискует ряд молодых игроков потерять.

– Это так, но тридцать лет назад мы в московском «Динамо» каждый год теряли едва ли не десяток ведущих хоккеистов, что, тем не менее, не сказывалось на результатах команды. Просто потому, что работала вертикаль и шла постоянная подпитка молодыми талантами.

Нынешний СКА чувствует себя так же уверенно. Ведь клубом создана эффективная система КХЛ – ВХЛ – МХЛ, оба армейских клуба с Невы вышли в полуфиналы плей-офф КХЛ и ВХЛ, СКА-1946 в эти дни играет в финале Кубка Харламова. То есть Санкт-Петербург предложил нашему клубному хоккею стратегию развития, это очень важно!

Кстати, ЦСКА постепенно выходит на этот же путь и начинает все больше доверять молодежи. Не случайно именно встречается со в финале МХЛ. Уверен, чем больше клубов КХЛ возьмут армейскую стратегию развития, тем лучше для всего нашего хоккея.

– Но не все в КХЛ потянут такую нагрузку в финансовом плане. Система КХЛ – ВХЛ – МХЛ – удовольствие дорогое.

– Дорогое удовольствие – это прежде всего легионеры. Меня удивляет, что мы иностранцев иногда балуем. Нигде в мире такого нет, наоборот, с легионеров – особый спрос.

Все свое внимание мы должны уделить молодым хоккеистам, они и самые перспективные, и, кстати, самые бюджетные. Посмотрите, как по вертикали Санкт-Петербурга в этом сезоне передвигаются Мичков, Свечков, Чибриков, Седов, Кирсанов и многие другие, молодежный запас у СКА просто отличный. Много талантов и в «Красной Армии», – сказал бывший тренер сборной СССР.