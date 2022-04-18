Владимир Юрзинов: «Чем больше клубов КХЛ возьмут армейскую стратегию развития, тем лучше для нашего хоккея. Легионеры – дорогое удовольствие»

Теги ЦСКА СКА Владимир Юрзинов КХЛ Кубок Гагарина Красная Армия СКА-1946 Михаил Воробьев Виталий Абрамов Данила Моисеев Максим Соркин Никита Седов Марат Хуснутдинов Захар Бардаков Матвей Мичков Кирилл Кирсанов Никита Чибриков Федор Свечков Хоккей

Владимир Юрзинов предложил клубам КХЛ перенять систему развития СКА и ЦСКА.

– Вам понравились полуфиналы плей-офф КХЛ?

– Большое внимание привлекла серия СКА и ЦСКА, мне она понравилась прежде всего тем, что молодые хоккеисты заявили о себе в полный голос.

В том же СКА они вообще вышли на первые роли, может быть, даже оставив в тени возрастных лидеров. Захар Бардаков, Марат Хуснутдинов, Михаил Воробьев, Данила Моисеев, список молодых армейцев из Санкт-Петербурга, ставших открытиями серии, можно продолжать. Для меня это очень приятный сюрприз.

Да, армейцы Москвы победили за счет опыта, сегодня они действительно более стабильные и мастеровитые. Но и у ЦСКА молодежь была заметна – Соркин, Абрамов.

На мой взгляд, армейская серия подарила нам и интригу, и перспективу. Она оказалась очень полезной для становления обеих команд – и особенно молодого СКА. Меня такой курс обнадеживает.

– Но молодые – товар рискованный, тот же СКА летом рискует ряд молодых игроков потерять.

– Это так, но тридцать лет назад мы в московском «Динамо» каждый год теряли едва ли не десяток ведущих хоккеистов, что, тем не менее, не сказывалось на результатах команды. Просто потому, что работала вертикаль и шла постоянная подпитка молодыми талантами.

Нынешний СКА чувствует себя так же уверенно. Ведь клубом создана эффективная система КХЛ – ВХЛ – МХЛ, оба армейских клуба с Невы вышли в полуфиналы плей-офф КХЛ и ВХЛ, СКА-1946 в эти дни играет в финале Кубка Харламова. То есть Санкт-Петербург предложил нашему клубному хоккею стратегию развития, это очень важно!

Кстати, ЦСКА постепенно выходит на этот же путь и начинает все больше доверять молодежи. Не случайно именно «Красная Армия» встречается со СКА-1946 в финале МХЛ. Уверен, чем больше клубов КХЛ возьмут армейскую стратегию развития, тем лучше для всего нашего хоккея.

– Но не все в КХЛ потянут такую нагрузку в финансовом плане. Система КХЛ – ВХЛ – МХЛ – удовольствие дорогое.

– Дорогое удовольствие – это прежде всего легионеры. Меня удивляет, что мы иностранцев иногда балуем. Нигде в мире такого нет, наоборот, с легионеров – особый спрос.

Все свое внимание мы должны уделить молодым хоккеистам, они и самые перспективные, и, кстати, самые бюджетные. Посмотрите, как по вертикали Санкт-Петербурга в этом сезоне передвигаются Мичков, Свечков, Чибриков, Седов, Кирсанов и многие другие, молодежный запас у СКА просто отличный. Много талантов и в «Красной Армии», – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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