Юрзинов о финале Кубка Харламова: «Радует, что в МХЛ есть бриллианты, которые требуют огранки. Этих юниоров надо сохранять в России»

Владимир Юрзинов высказался об игре СКА-1946 и «Красной Армии» в финале Кубка Харламова.

«События последних дней только укрепляют меня во мнении, что главный резерв в нашей работе – молодежный хоккей.

Посмотрите, какую хорошую серию выдали в финале Кубка Харламова армейцы Санкт-Петербурга и Москвы, какие перспективные мастера в ней проявились, какие авторские голы забивались. Радует, что в МХЛ есть бриллианты, которые требуют огранки. Этих юниоров нам надо сохранять в стране и готовить для взрослого хоккея, для сборной России.

Когда точек молодежного роста будет не две-три, а 15-20 – по числу клубов КХЛ, тогда наш хоккей сможет вернуть себе те позиции, которые он занимал в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. Вот такой молодежный фронт – вот что сегодня самое главное!» – сказал заслуженный тренер России.

Напомним, СКА-1946 впервые выиграл Кубок Харламова, обыграв «Красную Армию» 4-2 в серии плей-офф Париматч Молодежной хоккейной лиги.

Молодежка СКА впервые выиграла чемпионат МХЛ. Победный гол − лакросс Матвея Мичкова