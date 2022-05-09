Владимир Плющев оценил выступление форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в плей-офф НХЛ.

Россиянин забросил шайбу в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (2:5, 2-2 в серии). Всего в 4 матчах текущего плей-офф на его счету 6 (5+1) очков.

«Думаю, что Капризов – это не сиюминутный мастер. Он проявляет себя достаточно ярко. Кирилл – игрок с большой буквы.

Да, Россия богата на таланты. Но для такой хоккейной державы, как мы, одного Капризова мало», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Капризов – 4-й в истории «Миннесоты» игрок с 5+ голами в одном плей-офф. До рекорда Габорика – 4 шайбы