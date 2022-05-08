Антон Линдхольм: «Было ужасно видеть такие вещи в соседней с Беларусью стране. Не думал, что такое произойдет в современной Европе»

Антон Линдхольм рассказал, почему не расторг контракт с минским «Динамо» по ходу плей-офф.

Ряд легионеров покинули клубы КХЛ во время розыгрыша Кубка Гагарина-2022.

«Конечно, ужасно было видеть такие вещи. Это было в соседней с Беларусью стране. Было очень страшно смотреть новости.

Никогда не думал, что такое произойдет в современной Европе. Что-то подобное происходило так давно, с трудом верится, что это правда. Ужасно, что это происходит.

Почему я не расторг контракт? Были юридические обязательства, которые все усложняли. Я могу говорить только за себя, но это была трудная ситуация, чтобы принимать быстрые решения. Мы постоянно получали информацию от профсоюза и агентов, следили за развитием ситуации. Но, как я уже сказал, это была сложная юридическая ситуация», – сказал шведский защитник в интервью Expressen.