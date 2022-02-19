Илья Брызгалов: «Достала Олимпиада, shit show какое-то, поскорее бы закончилась. Я много потерял, что не смотрю хоккейный турнир?»

Теги Сборная России по хоккею Илья Брызгалов НХЛ МОК Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com контент Хоккей

Илья Брызгалов объяснил, почему его достала Олимпиада в Пекине.

«Честное слово, не до Олимпиады. Она меня уже достала, поскорее бы она уже закончилась.

Не Олимпиада, а shit show («балаган» – прим.) какое-то. С каждым разом МОК все хуже и хуже проводит Игры. Смотреть неинтересно, какой-то кошмар, уже устаешь от этого.

Уже даже не помню, когда последний раз была нормальная Олимпиада. Ее содрогают постоянные скандалы.

Конечно, была бы НХЛ, я бы смотрел. Скажите честно, я многое потерял от того, что не смотрю хоккейный турнир?

Вспоминаю, когда я участвовал в Олимпиадах, это были праздники жизни. И соревнования проходили интересно, и рестораны открыты, и люди общались. Все было интересно», – заявил бывший вратарь сборной России.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные