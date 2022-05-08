Генменеджер «Далласа» о Клингберге: «Я хотел бы сохранить его. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать»

Теги Даллас НХЛ Джим Нилл Джон Клингберг Хоккей

«Даллас» хочет продлить контракт с Джоном Клингбергом.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Нилл.

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона, он может стать неограниченно свободным агентом.

Нилл сообщил, что поговорит с представителями Клингберга в межсезонье.

«Я хотел бы сохранить его. Но он должен заботиться о себе, я это прекрасно понимаю. Так что посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать.

Как только все закончится, мы сядем за стол переговоров. Мы должны принять решение касательно следующего года, будем отталкиваться от этого», – сказал Нилл.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные