Генменеджер «Далласа» о Клингберге: «Я хотел бы сохранить его. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать»

хочет продлить контракт с .

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона, он может стать неограниченно свободным агентом.

Нилл сообщил, что поговорит с представителями Клингберга в межсезонье.

«Я хотел бы сохранить его. Но он должен заботиться о себе, я это прекрасно понимаю. Так что посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать.

Как только все закончится, мы сядем за стол переговоров. Мы должны принять решение касательно следующего года, будем отталкиваться от этого», – сказал Нилл.