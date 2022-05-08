Саттер об упущенном Годро моменте при счете 2:3: «Такие парни должны забивать. Это их работа»

Тренер посетовал на то, что лидеры команды не забивают.

В третьем периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли с (2:4, 1-2) мог сравнять счет в отрыве, но не сумел переиграть вратаря «Старс» .

«Тяжелая борьба. Равные игры. Момент, который у нас был за 2-3 минуты до конца? Такие парни должны забивать. Это их работа», – сказал Дэррил Саттер.

В трех матчах серии в активе Годро 2 (0+2) очка. Он стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата (вместе с Джонатаном Юбердо из «Флориды») со 115 (40+75) баллами в 82 играх.