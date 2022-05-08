Божко о Радулове: «Раньше он походил на Овечкина по энергетике, сам себя заводил и команду, но огонек постепенно гаснет»

Артем Божко поделился мыслями о возможном переходе в «Ак Барс».

«Этот сезон в НХЛ у него не складывается. На мой взгляд, по энергетике он раньше походил на , сам себя заводил и команду, но сейчас мы видим, что огонек постепенно гаснет, и Радулов с каждым годом уже не тот.

Другой вопрос, что «Даллас» – достаточно закрытая команда, всем нападающим там достаточно сложно себя проявлять. Такие мастера, как и с не добирают очков по 20-25 каждый сезон именно из-за пассивного стиля игры команды.

С одной стороны, можно понять главного тренера команды Рика Боунесса, потому что линия обороны по именам и подбору исполнителей превосходит линию атаки. С другой – креативных нападающих сильно зажимают, и – команда, которая лучше действует вторым номером, то есть много играет без шайбы. Может быть, поэтому Радулов весь свой потенциал за эти сезоны не сумел раскрыть из-за такой системы игры.

Понятно, что для это будет одним из топ-переходов, здесь нет никаких сомнений. Но, с другой стороны, понятно, что это уже не тот Радулов, который еще до отъезда в НХЛ в одиночку на своих плечах вытаскивал ЦСКА и «Салават Юлаев».

Если ему правильно подобрать партнеров, поставить с энергичными игроками, которых в системе казанского клуба хватает, то шанс перезагрузиться у него есть, еще пару-тройку лет провести на хорошем уровне – тоже имеется. Думаю, «Ак Барс» будет не единственным претендентом на Александра. Учитывая громкие подписания на немалые суммы, может стать вопрос, хватит ли денег на Радулова, ведь нужно же еще продолжать вести селекцию», – сказал комментатор.

«Ак Барс» хочет вернуть Радулова из НХЛ