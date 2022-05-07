«Трактор» продлил контракт с защитником Исаевым на год. Соглашение двустороннее

продлил контракт с защитником Игорем Исаевым на год.

Соглашение носит двусторонний характер.

26-летний игрок является воспитанником челябинского клуба. В «Тракторе» он отыграл 5 последних сезонов.

В минувшем регулярном чемпионате провел 19 матчей и набрал 7 (1+6) очков при полезности «+6» и среднем времени на льду 14:30.

В розыгрыше Кубка Гагарина провел 1 игру. Со статистикой Исаева можно также ознакомиться здесь.

«Подписание контракта с – еще один шаг к укреплению обороны и созданию баланса в защитной линии.

Игорь с «Трактором» в КХЛ уже пять лет, он много раз доказывал свою состоятельность как игрока КХЛ, поэтому решение продолжить сотрудничество выглядело оптимальным вариантом», – сказал гендиректор челябинцев .