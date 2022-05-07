«Трактор» анонсировал переход Бурдасова картинкой с Борисом Бурдой и совой: «Кто? Где? Когда?»

«Трактор» анонсировал переход Антона Бурдасова в стиле игры «Что? Где? Когда?».
Челябинцы разместили в соцсетях картинку, на которой изображены известный знаток Борис Бурда и символ клуба – сова.
Еще один элемент картинки – запятая, идущая после совы. По правилам ребусов, это означает исключение последней буквы в загаданном слове. Таким образом, получается «Бурда+сов».
«Кто? Где? Когда?» – говорится в подписи.
30-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом после истечения срока действия контракта со СКА.
Сообщалось, что он подпишет контракт с челябинским клубом соглашение с зарплатой 70 миллионов рублей. Бурдасов является воспитанником «Трактора».
Изображение: телеграм-канал «Трактора»