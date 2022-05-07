«Трактор» анонсировал переход Бурдасова картинкой с Борисом Бурдой и совой: «Кто? Где? Когда?»

Теги СКА Трактор возможные переходы Антон Бурдасов КХЛ Хоккей

«Трактор» анонсировал переход Антона Бурдасова в стиле игры «Что? Где? Когда?».

Челябинцы разместили в соцсетях картинку, на которой изображены известный знаток Борис Бурда и символ клуба – сова. 

Еще один элемент картинки – запятая, идущая после совы. По правилам ребусов, это означает исключение последней буквы в загаданном слове. Таким образом, получается «Бурда+сов». 

«Кто? Где? Когда?» – говорится в подписи. 

30-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом после истечения срока действия контракта со СКА.

Сообщалось, что он подпишет контракт с челябинским клубом соглашение с зарплатой 70 миллионов рублей. Бурдасов является воспитанником «Трактора». 

Изображение: телеграм-канал «Трактора»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные