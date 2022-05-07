«Трактор» анонсировал переход Бурдасова картинкой с Борисом Бурдой и совой: «Кто? Где? Когда?»

анонсировал переход в стиле игры «Что? Где? Когда?».

Челябинцы разместили в соцсетях картинку, на которой изображены известный знаток Борис Бурда и символ клуба – сова.

Еще один элемент картинки – запятая, идущая после совы. По правилам ребусов, это означает исключение последней буквы в загаданном слове. Таким образом, получается «Бурда+сов».

«Кто? Где? Когда?» – говорится в подписи.

30-летний нападающий стал неограниченно свободным агентом после истечения срока действия контракта со .

Сообщалось, что он подпишет контракт с челябинским клубом соглашение с зарплатой 70 миллионов рублей. Бурдасов является воспитанником «Трактора».

Изображение: телеграм-канал «Трактора»