Купер о 2:5 с «Торонто»: «Можем весь вечер нахваливать себя и говорить, что отлично поработали в конце, но счет 1-2» 

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Тренер «Тампы» высказался о поражении 2:5 от «Торонто» в третьем матче. 

«Лайтнинг» уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-2. 

По ходу матча «молнии» уступали со счетом 0:3, но в третьем периоде сумели приблизиться к «Лифс» – 2:3. Последние две шайбы Илья Михеев забросил уже в пустые ворота

«Мы оказали на них давление, но в итоге уступаем в серии 1-2. Мы можем сидеть здесь весь вечер, нахваливать себя и говорить: «Эй, отличная работа в конце», но счет 1-2. 

Отставать в счете – это не идеальная ситуация. Но время от времени это будет происходить. Они заставили нас столкнуться с этим.

Но догонять трудно, если ты все время сидишь в штрафном боксе. В третьем периоде у нас не было удалений, и мы провели хороший отрезок», – сказал Джон Купер

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