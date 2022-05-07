Купер о 2:5 с «Торонто»: «Можем весь вечер нахваливать себя и говорить, что отлично поработали в конце, но счет 1-2» 

Тренер высказался о поражении 2:5 от в третьем матче.

«Лайтнинг» уступают в серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 1-2.

По ходу матча «молнии» уступали со счетом 0:3, но в третьем периоде сумели приблизиться к «Лифс» – 2:3. Последние две шайбы Илья Михеев забросил уже в пустые ворота.

«Мы оказали на них давление, но в итоге уступаем в серии 1-2. Мы можем сидеть здесь весь вечер, нахваливать себя и говорить: «Эй, отличная работа в конце», но счет 1-2.

Отставать в счете – это не идеальная ситуация. Но время от времени это будет происходить. Они заставили нас столкнуться с этим.

Но догонять трудно, если ты все время сидишь в штрафном боксе. В третьем периоде у нас не было удалений, и мы провели хороший отрезок», – сказал .