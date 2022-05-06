«Тампа» запрещает игрокам пользоваться соцсетями во время плей-офф

на время плей-офф запрещает игрокам пользоваться соцсетями.

Об этом сообщает журналист The Athletic Джо Смит со ссылкой на главного тренера клуба НХЛ Джона Купера.

сказал, что для устранения «внешнего шума» они обязали игроков держаться подальше от социальных сетей во время пары последних розыгрышей плей-офф.

Устраните отвлекающие факторы. Приберегите это для парада в конце. «Всегда имейте под рукой колоду карт», – написал Смит.

Напомним, «Тампа» выиграла в 2020 и 2021 годах.

В первом раунде плей-офф-2022 клуб играет в серии с «Торонто» (1-1).