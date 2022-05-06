ЦСКА продлит контракты с Плотниковым и Дитцем («Матч ТВ»)

ЦСКА продлит контракты с Сергеем Плотниковым и Дарреном Дитцем в ближайшее время.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Срок нового соглашения с Дитцем составит три года, с Плотниковым – два года.

В минувшем регулярном чемпионате Плотников набрал 27 (16+11) очков в 43 играх. В плей-офф нападающий отметился 13 (6+7) баллами в 22 матчах.

На счету Дитца 23 (10+13) очка в 42 играх регулярного чемпионата. В 20 матчах плей-офф защитник набрал 4 (1+3) балла.

Игроки стали обладателями Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА.