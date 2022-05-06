Кошечкин, Федотов, Юханссон – номинанты на приз лучшему вратарю сезона КХЛ.

КХЛ назвала претендентов на приз лучшему вратарю сезона.

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.

В тройку лучших вошли Василий Кошечкин ( ), ( ) и (СКА).

39-летний Кошечкин (37 матчей в сезоне, 25 побед, 93,2% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,12, 5 матчей на ноль) в минувшем сезоне стал первым вратарем в истории отечественных чемпионатов, проведшим 100 матчей на ноль. В серии с ЦСКА установил рекорд продолжительности сухой серии для финала – 156:34.

25-летний Федотов (48 матчей, 30 побед, 92,8% отраженных бросков, КН 1,93, 3 матча на ноль) стал серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России, а в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

34-летний Юханссон (50 матчей, 31 победа, 92,6% отраженных бросков, КН 1,78, 9 матчей на ноль) стал лучшим вратарем по числу побед в регулярке и плей-офф (31). В регулярном чемпионате он стал лучшим по числу матчей на ноль (9).

Ранее обладателями этой награды становились Георгий Гелашвили, Петри Веханен, Константин Барулин, Александр Еременко (дважды), (дважды), Микко Коскинен, Эдди Паскуале, Илья Сорокин, Павел Францоуз, Юха Метсола и Тимур Билялов

Церемония закрытия сезона состоится 19 мая 2022 года.