Третьяк о Шестеркине и 79 бросках: «Одно дело – в регулярке отражать, а в плей-офф нет права на ошибку, ответственность выше. Хочу его поздравить»

прокомментировал игру .

Российский вратарь отразил 79 из 83 бросков в первом матче серии Кубка Стэнли против (3:4 3ОТ).

«Одно дело – отражать столько бросков в регулярном чемпионате, что вообще тяжело.

Когда же это в плей-офф, где каждый матч решающий – это ответственность в два раза выше, потому что нет права на ошибку.

Я видел в два-три овертайма, но такое количество бросков отразить – это надо иметь [хорошую] физическую форму, мастерство.

И я хочу его поздравить, потому что это действительно серьезный результат и рекорд для команды», – сказал президент .

Драма в Нью-Йорке: Шестеркин потащил 79 (!) бросков, но Малкин дожал его в третьем овертайме