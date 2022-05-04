Третьяк о Шестеркине и 79 бросках: «Одно дело – в регулярке отражать, а в плей-офф нет права на ошибку, ответственность выше. Хочу его поздравить»

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Владислав Третьяк прокомментировал игру Игоря Шестеркина.

Российский вратарь отразил 79 из 83 бросков в первом матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (3:4 3ОТ).

«Одно дело – отражать столько бросков в регулярном чемпионате, что вообще тяжело.

Когда же это в плей-офф, где каждый матч решающий – это ответственность в два раза выше, потому что нет права на ошибку.

Я видел в НХЛ два-три овертайма, но такое количество бросков отразить – это надо иметь [хорошую] физическую форму, мастерство.

И я хочу его поздравить, потому что это действительно серьезный результат и рекорд для команды», – сказал президент ФХР.

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