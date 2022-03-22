Мельничук перешел из «Сан-Хосе» в «Тампу» в обмен на Морана

«Сан-Хосе» и «Тампа» произвели обмен хоккеистами.
Вратарь «Шаркс» Алексей Мельничук стал игроком «Лайтнинг», «Сан-Хосе» получил взамен форварда Антуана Морана.
В 31 матче этого сезона АХЛ Мельничук одержал 10 побед, пропуская в среднем 3,92 гола за игру, процент отбитых бросков – 86,7.
Срок контракта 23-летнего россиянина с «Сан-Хосе» с кэпхитом 925 тысяч долларов истекал летом.
Моран в 44 матчах сезона АХЛ набрал 10 (4+6) очков. Соглашение 23-летнего канадца с «Тампой» с кэпхитом 778 тысяч долларов было рассчитано до конца текущего сезона.
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