Мельничук перешел из «Сан-Хосе» в «Тампу» в обмен на Морана

«Сан-Хосе» и произвели обмен хоккеистами.

Вратарь «Шаркс» стал игроком «Лайтнинг», получил взамен форварда Антуана Морана.

В 31 матче этого сезона АХЛ Мельничук одержал 10 побед, пропуская в среднем 3,92 гола за игру, процент отбитых бросков – 86,7.

Срок контракта 23-летнего россиянина с «Сан-Хосе» с кэпхитом 925 тысяч долларов истекал летом.

Моран в 44 матчах сезона АХЛ набрал 10 (4+6) очков. Соглашение 23-летнего канадца с «Тампой» с кэпхитом 778 тысяч долларов было рассчитано до конца текущего сезона.

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