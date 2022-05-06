Иван Просветов: «Пропаганда против русских игроков выглядит ужасно. Нельзя наказывать народ за все, что делают политики»

Теги Аризона НХЛ АХЛ Канадская хоккейная лига Политика Тусон Иван Просветов Хоккей

Иван Просветов сообщил, что он за мир во всем мире.

– На тебя было давление после обострения ситуации на Украине?

– Ребята спрашивают, что там происходит, потому что многие американцы не знают даже половину происходящего в этом конфликте. Были обычные разговоры, никакого давления я на себе не испытывал. Все ко мне относились нормально. Я сразу объявил в команде о своем отношении к этой спецоперации.

– Что сказал?

– Что я не политик и не могу повлиять ни на какую из сторон, но я за мир во всем мире. К тем, кто это понимает, всегда будет хорошее отношение.

Да, есть люди, которые поддерживают все, что происходит. Есть те, кто против. То же самое и здесь, в Америке. Появляются люди, которые выступают против русского народа, но таких я встречал мало. Большинство понимает, что на политику простые люди никак не влияют.

– Как местные теперь реагируют на тебя?

– Спрашивают о происходящем. Тусон – небольшой город, все меня знают. На протяжении трех лет я хожу в одни магазины, встречаюсь с определенным кругом друзей.

Но отношение ко мне не изменилось. Люди понимают, что я никак не влиял на всю ситуацию. Я ни в каких вооруженных действиях не участвовал. Такой же человек, какой и был.

Надеюсь, в хоккейном мире отношение к русским игрокам тоже не поменяется, потому что они не виноваты. К сожалению, CHL запретила российским 16-летним игрокам драфтоваться. Это полная глупость, парни никак не влияют на это решение, потому что это не их конфликт, не они в этом виноваты.

Уверен, что многие из них не хотят того, что происходит сейчас на Украине. Кто хочет такого в нашем мире? Поэтому пропаганда против русских игроков и русского народа выглядит ужасно. За все, что делают политики, нельзя наказывать русский народ, – сказал вратарь системы «Аризоны».

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