Иван Просветов: «Пропаганда против русских игроков выглядит ужасно. Нельзя наказывать народ за все, что делают политики»

сообщил, что он за мир во всем мире.

– На тебя было давление после обострения ситуации на Украине?

– Ребята спрашивают, что там происходит, потому что многие американцы не знают даже половину происходящего в этом конфликте. Были обычные разговоры, никакого давления я на себе не испытывал. Все ко мне относились нормально. Я сразу объявил в команде о своем отношении к этой спецоперации.

– Что сказал?

– Что я не политик и не могу повлиять ни на какую из сторон, но я за мир во всем мире. К тем, кто это понимает, всегда будет хорошее отношение.

Да, есть люди, которые поддерживают все, что происходит. Есть те, кто против. То же самое и здесь, в Америке. Появляются люди, которые выступают против русского народа, но таких я встречал мало. Большинство понимает, что на политику простые люди никак не влияют.

– Как местные теперь реагируют на тебя?

– Спрашивают о происходящем. Тусон – небольшой город, все меня знают. На протяжении трех лет я хожу в одни магазины, встречаюсь с определенным кругом друзей.

Но отношение ко мне не изменилось. Люди понимают, что я никак не влиял на всю ситуацию. Я ни в каких вооруженных действиях не участвовал. Такой же человек, какой и был.

Надеюсь, в хоккейном мире отношение к русским игрокам тоже не поменяется, потому что они не виноваты. К сожалению, CHL запретила российским 16-летним игрокам драфтоваться. Это полная глупость, парни никак не влияют на это решение, потому что это не их конфликт, не они в этом виноваты.

Уверен, что многие из них не хотят того, что происходит сейчас на Украине. Кто хочет такого в нашем мире? Поэтому пропаганда против русских игроков и русского народа выглядит ужасно. За все, что делают политики, нельзя наказывать русский народ, – сказал вратарь системы «Аризоны».