CHL не допустила россиян и белорусов к импорт-драфту-2022

CHL официально объявила, что российские и белорусские игроки пропустят импорт-драфт.
«Российские и белорусские игроки не будут допущены к участию в импорт-драфте-2022, который состоится 1 июля.
Это не относится к игрокам, которые в настоящее время находятся в защищенном списке команд CHL.
Канадская хоккейная лига по-прежнему привержена безопасности, благополучию и развитию всех своих игроков, независимо от страны их происхождения», – говорится в заявлении Канадской хоккейной лиги.
На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков не из США и Канады.
Ранее CHL отменила молодежную Суперсерию Россия – Канада.
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