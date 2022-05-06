Лавиолетт об 1:5 с «Флоридой»: «Они забросили 4 шайбы, но счет не соответствовал игре. Мы все делали правильно»

Тренер считает, что 1:5 от «Флориды» не соответствовали игре.

«Исходя из нашей игры в первом периоде, я подумал, что мы почти все делали правильно, но счет был 0:2.

В начале второго периода я тоже думал, что мы все делаем правильно, но они забили третий и четвертый голы. Потом наша игра развалилась. В последние минут 7 второго периода и весь третий период мы ничего не делали.

Это одна из тех игр, когда соперник забросил четыре шайбы, но счет не соответствовал игре. А вот при 1:4 наша игра мне уже не понравилась», – сказал .