Лавиолетт об 1:5 с «Флоридой»: «Они забросили 4 шайбы, но счет не соответствовал игре. Мы все делали правильно»

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Тренер «Вашингтона» считает, что 1:5 от «Флориды» не соответствовали игре. 

«Исходя из нашей игры в первом периоде, я подумал, что мы почти все делали правильно, но счет был 0:2. 

В начале второго периода я тоже думал, что мы все делаем правильно, но они забили третий и четвертый голы. Потом наша игра развалилась. В последние минут 7 второго периода и весь третий период мы ничего не делали. 

Это одна из тех игр, когда соперник забросил четыре шайбы, но счет не соответствовал игре. А вот при 1:4 наша игра мне уже не понравилась», – сказал Питер Лавиолетт.

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