Беттмэн против расширения плей-офф: «Половина команд – правильный баланс. Это создает отличную конкуренцию в регулярном сезоне»

Гэри Бэттмен выступил против расширения плей-офф.

«Причина, по которой [плей-офф] хорош в своем нынешнем виде, заключается в том, что регулярный сезон и плей-офф значимы.

Я думаю, что возможность участия половины команд, – это правильный баланс, считаю, это создает отличную конкуренцию на протяжении всего регулярного сезона. Это делает игры более значимыми, и нет ничего лучше нашего плей-офф. выиграть труднее всего, и ни в одном виде спорта нет ничего лучше нашего первого раунда.

Мне нравится тот факт, что люди так увлечены игрой, что всегда ведутся споры о том, что мы можем изменить. Перемены ради перемен или перемены из-за того, что кто-то другой [в других лигах] делает это по-другому, при определенных обстоятельствах могут иметь смысл, но сейчас нам нравится нынешний вид турнира. Мы думаем, что игра находится в хорошей форме», – сказал комиссионер .