Николаев о Радулове: «Интерес в КХЛ к нему есть. Не думаю, что будут какие-то проблемы с его трудоустройством»

Юрий Николаев рассказал, что клубы КХЛ интересуются Александром Радуловым.

– Какие новости по Радулову? Мелькали слухи, что он может оказаться в «Ак Барсе».

– Мы все очень хорошо знаем Александра Валерьевича. Это тот человек, который принимает решения сам.

Интерес в КХЛ к нему есть, что тут скрывать. Не думаю, что будут какие-то проблемы с его трудоустройством. Если Радулов захочет приехать сюда, то у нас есть предложение для него. Интересное, обсужденное с моей стороны предложение, – сказал хоккейный агент.