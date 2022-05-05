В чаше «Арены-Омск» завершили первый этап укладки технологии ледового поля

«Авангард» опубликовал информацию о ходе строительства «Арены-Омск».

«В хоккейной чаше строители завершили первый этап укладки технологии ледового поля. Монтируются ступени трибун.

Выполняется отделка помещений и внутренних лестниц. Установлена часть эскалаторов и лифтов.

Завершено остекление центрального витража. Продолжается монтаж декоративных панелей фасада.

На прилегающей к арене территории выполняется устройство тротуарной плитки, бордюров в зоне парковок, опор уличного освещения.

На объекте работают свыше 1600 человек», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Авангарда»