Готовность новой арены «Авангарда» превышает 74%. Стройку посетил полномочный представитель президента в СФО Серышев

Готовность новой арены «Авангарда» в Омске превышает 74%.
«22 апреля в рамках рабочей поездки в Омскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил оценил ход строительства многофункционального спортивного комплекса «Арена», который станет новой домашней площадкой хоккейного клуба «Авангард», а также молодежной команды «Омские Ястребы».
Новая шестиэтажная ледовая арена площадью 60 тысяч квадратных метров рассчитана на 12 тысяч зрителей.
На данный момент готовность сооружения превышает 74%. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
На объекте выполняются устройство оконных блоков, фасадов, утепление здания, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, отделка на 1-4 этажах. Началась установка технологии ледового поля.
Основное технологическое оборудование закуплено и получено. Планируется, что объект будет введен в сентябре текущего года», – сообщается на сайте омского клуба.
Фото: телеграм-канал «Авангарда»