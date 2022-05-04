«Питтсбург» вызвал вратаря Д’Орио из АХЛ. ДеСмит и Джерри травмированы

Теги травмы Питтсбург Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Уилкс-Бэрри Луи Доминге Тристан Джерри Кейси ДеСмит Хоккей

«Питтсбург» вызвал в состав вратаря из АХЛ.

В основной состав команды переведен голкипер Алекс Д’Орио.

Клубу нужен еще один вратарь в заявке, поскольку Кейси ДеСмит и Тристан Джерри травмированы. ДеСмит получил повреждение по ходу первого матча серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:3 3ОТ), его заменил Луи Доминге.

Д’Орио провел 22 матча за «Уилкс-Бэрри» в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,4% бросков.

Также вратарь сыграл 11 игр в ECHL в этом сезоне, пропуская в среднем 4,02 шайбы и отражая 86,5% бросков.

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