«Питтсбург» вызвал вратаря Д’Орио из АХЛ. ДеСмит и Джерри травмированы

«Питтсбург» вызвал в состав вратаря из АХЛ.
В основной состав команды переведен голкипер Алекс Д’Орио.
Клубу нужен еще один вратарь в заявке, поскольку Кейси ДеСмит и Тристан Джерри травмированы. ДеСмит получил повреждение по ходу первого матча серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:3 3ОТ), его заменил Луи Доминге.
Д’Орио провел 22 матча за «Уилкс-Бэрри» в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,4% бросков.
Также вратарь сыграл 11 игр в ECHL в этом сезоне, пропуская в среднем 4,02 шайбы и отражая 86,5% бросков.