Доминге из «Питтсбурга» – 1-й вратарь в истории НХЛ, вышедший на замену во 2-м овертайме или позже. Он одержал 1-ю в карьере победу в плей-офф

Вратарь «Питтсбурга» Луи Доминге вышел на замену во 2-м овертайме матча с «Рейнджерс».
«Пингвинс» обыграли клуб из Нью-Йорка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3 3ОТ).
Доминге заменил получившего травму нижней части тела Кейси ДеСмита (48 сэйвов после 51 броска), успел отразить 17 бросков и одержал первую в карьере победу в плей-офф.
30-летний Луи стал первым вратарем в истории НХЛ, вышедшим на замену во втором овертайме или позже.
Это была его 2-я игра в плей-офф за карьеру (в 2018 году он провел 1 матч за «Тампу», также выйдя на замену). В минувшем регулярном чемпионате Доминге провел только 2 матча.
Напомним, что основной вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри пропускает старт серии из-за травмы.