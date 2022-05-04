Доминге из «Питтсбурга» – 1-й вратарь в истории НХЛ, вышедший на замену во 2-м овертайме или позже. Он одержал 1-ю в карьере победу в плей-офф

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Вратарь «Питтсбурга» Луи Доминге вышел на замену во 2-м овертайме матча с «Рейнджерс».

«Пингвинс» обыграли клуб из Нью-Йорка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3 3ОТ). 

Доминге заменил получившего травму нижней части тела Кейси ДеСмита (48 сэйвов после 51 броска), успел отразить 17 бросков и одержал первую в карьере победу в плей-офф. 

30-летний Луи стал первым вратарем в истории НХЛ, вышедшим на замену во втором овертайме или позже. 

Это была его 2-я игра в плей-офф за карьеру (в 2018 году он провел 1 матч за «Тампу», также выйдя на замену). В минувшем регулярном чемпионате Доминге провел только 2 матча. 

Напомним, что основной вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри пропускает старт серии из-за травмы. 

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