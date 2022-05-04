Готовец о Хартли: «Нравился как тренер, многое мне дал. С Бобом я вырос не только как спортсмен, но и как человек»

поделился мнением о работе с в «Авангарде».

– Какое напутствие дал Хартли игрокам, когда прощался? Что он вам дал за эти годы как тренер?

– Думаю, напутствие было стандартным. Боб пожелал нам удачи, не было каких-то громких фраз. Поблагодарил нас за работу, пожелал успеха.

Признался, что планирует больше времени уделять семье. Сказал спасибо за наш труд, за то время, когда мы вместе сражались, чтобы достичь тех высот, которые планировали, поблагодарил за этот сезон. Было немного грустно, что он покидает клуб и лигу.

Мне он нравился как тренер, считаю, что за эти два года он мне многое дал как игроку. Его профессиональное отношение к деталям, к рабочему процессу – конечно, у него есть чему поучиться.

И то, сколько времени он уделяет каждому игроку – считаю, это мне очень помогло. За эти два сезона с Бобом я вырос не только как профессиональный хоккеист и спортсмен, но и как человек.

– Как возник вариант с московским «Динамо»? Тяжёлый ли был выбор, где продолжить карьеру? Что стало ключевым в принятии решения?

– Думаю, не было ничего необычного. Мне позвонил агент, сообщил, что есть предметный интерес от московского .

Предложение было действительно интересным. Я посоветовался с родными, обсудил с агентом, в итоге приняли решение остановиться на этом варианте.

Конечно, не сказал бы, что выбор был лёгким, так как «Авангард» за эти два года стал для меня особенным клубом. Он многое для меня сделал, и я очень благодарен всей организации, тренерскому штабу, болельщикам.

Мы вместе завоевали Кубок Гагарина, поэтому, конечно, нелегко уходить, особенно из такого коллектива, какой у нас был в первый год и в этом сезоне. Поэтому ещё раз повторюсь – выбор был не из легких, – сказал защитник, перешедший из в «Динамо».