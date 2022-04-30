Ротенберг о Татарстане: «Если каждый регион построит столько же катков, мы сможем воспитать больше игроков и обыгрывать все сильнейшие сборные»

считает, что в Санкт-Петербурге нужно строить как можно больше катков.

29 апреля в городе состоялась встреча губернатора Александра Беглова с призерами и участниками Олимпиады-2022.

В Смольном присутствовали игроки СКА и сборной России Никита Гусев и Александр Самонов.

«Когда губернатор Санкт-Петербурга благодарит за вклад в развитие хоккея – это волнительно и очень важно для дальнейшей мотивации. Мы также обсудили очень важные направления: программу строительства катков в городе, дворовый хоккей и массовость хоккея в Санкт-Петербурге.

Впервые в истории клуба СКА наша молодежная команда выиграла золото. Это важный момент, от которого можно отталкиваться. И мы знаем, что в нашем городе отличные болельщики, они замечательно болеют за хоккей. Мы можем двигаться вперед, а для этого нужна инфраструктура, нам нужно строить как можно больше катков.

Как пример – республика Татарстан. Это как Канада в миниатюре: то количество катков, которое построено в Татарстане, – хороший пример для всех регионов. Если каждый регион построит столько же катков, мы сможем воспитать больше хоккеистов и на международном уровне играть и обыгрывать все сильнейшие сборные.

Отдельная благодарность городу, губернатору Александру Дмитриевичу за то, что он поддерживает хоккей, всегда помогает и идет навстречу. И есть его заслуга в том, что на последних матчах у нас были полные трибуны», – сказал главный тренер СКА, первый вице-президент .

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