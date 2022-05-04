Зубов об играх с Беларусью: «Ребята сидели на сборах и конкретно готовились. Они нас даже прижали в третьем периоде – пришлось нелегко»

рассказал о настрое сборной России на турнир в Санкт-Петербурге.

примет участие в турнире в Санкт-Петербурге с участием молодежной команды и сборной Беларуси.

1 и 2 мая в Туле сборная России провела два матча с командой Беларуси (5:2 и 3:2 в овертайме).

«Никакой недооценки белорусов нет, обе игры прошли в напряженной борьбе. Ребята сидели на сборах и конкретно готовились к этому турниру.

Во втором матче нам пришлось нелегко, в третьем периоде они нас даже немного прижали, поэтому здесь все по-серьезному. Наша подготовка и настрой на турнир на самом высоком уровне.

Это будет агрессивный, динамичный хоккей. Мы не будем отсиживаться и ждать чего-то. Мы пойдем вперед.

Ребята прогрессируют, и, конечно, мы только приветствуем это. Им нелегко, они отыграли все-таки полный плей-офф, напряженные были матчи.

Мы благодарим их, что они смогли сюда приехать, тренируются, играют. Кому-то из них тяжелее, кому-то чуть легче.

В прошлой игре один из хоккеистов получил травму, гематому, он имел полное право сказать: «Все, не могу», но через день он уже здесь», – сказал главный тренер сборной России.