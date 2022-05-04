Иван Бочаров: «Ждал, что Кудашов поинтересуется моими планами, но этого не случилось. Еще тяжело принять уход из «Динамо», настало время для смены обстановки»

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Иван Бочаров рассказал о переходе из московского «Динамо» в «Локомотив».

– Как изнутри выглядело расставание с московским «Динамо»?

– Выглядело так, что я понимал, что после не самого удачного сезона настало время для смены обстановки.

Нужно было двигаться дальше и ставить перед собой новые цели. Хотелось бросить себе новый вызов, поэтому можно сказать, что смена команды – это мое решение.

К тому же знал, что «Локомотив» был сильно во мне заинтересован, поэтому мне оставалось только ждать того, как между собой договорятся руководители обоих клубов.

– Если решение покинуть «Динамо» исходило от вас, значит, не осталось и обиды на клуб за то, что они не проявили особой заинтересованности в продолжении сотрудничества?

– На самом деле на данный момент пока еще тяжело принять уход из «Динамо», потому что на протяжении всей профессиональной карьеры играл за клуб, за исключением небольшого промежутка времени в красноярском «Соколе».

Но я понимал, что этот шаг неизбежно надо было делать для того, чтобы двигаться дальше. Последние два сезона я не демонстрировал той игры, на которую я сам способен.

И через какое-то время после вылета из плей-офф сказал агенту, чтобы он постарался найти варианты обмена.

Я так понимаю, что «Динамо» сделало бы мне квалификационное предложение и я мог бы остаться в клубе, но не знаю, к какому итогу оно привело бы в результате переговоров.

– C Алексеем Кудашовым состоялся какой-нибудь прощальный разговор? Если да, то что он вам сказал?

– Его не состоялось, и я не уверен, что он состоится.

Если честно, то после завершения сезона и нашего вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, когда мы продолжали кататься, ждал, что он подойдет и поинтересуется тем, какие у меня планы, но этого не случилось.

– Что скажете на прощание болельщикам «Динамо»?

– Хотелось бы поблагодарить тех людей, кто всегда был со мной – как в тяжелые, так и в радостные моменты.

Болельщикам могу сказать спасибо за их поддержку на трибунах. Может быть, когда-нибудь еще увидимся, – сказал голкипер ярославского клуба.

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