Фетисов о Шестеркине: «Желаю вписать свое имя в историю «Рейнджерс», как Рихтер и Лундквист»

пожелал Игорю Шестеркину вписать свое имя в историю .

Российский вратарь отразил 79 из 83 бросков в первом матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (3:4 3ОТ).

– Отразить 79 бросков – это, безусловно, очень много.

– Встречали ли вы такое в своей игровой практике?

– Хороший вопрос! Когда мы играли, было трудно представить, чтобы за одну игру у соперника прошло такое количество бросков.

Когда мы выступали за сборную СССР, за ЦСКА, мы всегда владели шайбой, не давали соперникам бросать. Не знаю, рекорд ли у Шестеркина или нет, но это очень много. Это требует высокой концентрации и мастерства.

«Рейнджерс» – знаковая команда, где всегда сказывается очень серьезное давление болельщиков. Вратари часто становятся там любимчиками, можно вспомнить Лундквиста, Рихтера – их обожала публика!

Шестеркин прибавляет. Желаю Игорю Шестеркину, чтобы он вписал свою имя в историю «Рейнджерс», как эти вратари», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Драма в Нью-Йорке: Шестеркин потащил 79 (!) бросков, но Малкин дожал его в третьем овертайме