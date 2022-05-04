Строум о Шестеркине и 79 сэйвах: «Лучший игрок «Рейнджерс», что и показал сегодня вечером»

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Райан Строум назвал Игоря Шестеркина лучшим игроком «Рейнджерс»

В первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (3:4 3ОТ) россиянин парировал 79 бросков из 83 – это 2-й показатель для матчей плей-офф за все время подсчета бросков в лиге (с 1956 года). 

«Он сделал около 80 сэйвов в этом матче. Очевидно, что он был хорош. Он делает это весь сезон.

Он наш лучший игрок, что и показал сегодня вечером. Сделал все, что должен был сделать, а мы не смогли выиграть матч для него», – сказал форвард клуба из Нью-Йорка. 

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