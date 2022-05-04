Малкин разделил с Ягром 3-е место по голам в плей-офф в истории «Питтсбурга» (65). Больше у Лемье и Кросби

разделил с Ягром 3-е место по голам в плей-офф в истории (65).

Российский нападающий забросил победную шайбу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:3 3ОТ).

В его активе стало 65 шайб в 171 матче за «Пингвинс» в плей-офф. Он разделил 3-е место в истории клуба с (65 голов в 140 матчах).

На первом месте идет (76 шайб в 107 играх), на втором – (69 в 175).

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