Кузнецов о 4:2 с «Флоридой»: «Мы верим в себя. Игра принесла «Вашингтону» много позитивных эмоций»

высказался о победе «Вашингтона» над «Флоридой».

«Кэпс» обыграли обладателей Президентского кубка (4:2) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Кузнецов стал автором победной шайбы, голевой пас в активе Александра Овечкина, удачно перехватившего шайбу.

«Мы верим в себя. Эта игра, конечно, принесла много позитивных эмоций. Мы можем оставаться на высоте. У нас есть группа ветеранов и отличные тренеры. Они вносят коррективы и находят правильные слова.

Мы знаем, что впереди длинная серия, в которой каждая игра будет тяжелой», – сказал форвард «столичных».

«Вашингтон» начал с победы: классный отбор Овечкина, гол Кузнецова и много спасений Бобровского