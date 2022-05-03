Толчинский получит 60 млн рублей за год. «Авангард» увеличил зарплату игрока на 10 млн

Стала известна зарплата в «Авангарде».

1 мая омский клуб сообщил о подписании нового однолетнего соглашения с 27-летним нападающим.

Зарплата Толчинского составит 60 миллионов рублей в год, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По предыдущему контракту зарплата хоккеиста составляла 50 миллионов рублей.

В минувшем сезоне форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (2+5) баллами в 13 играх.

В новом сезоне вернется в Омск после четырех лет выступлений в подмосковной Балашихе.