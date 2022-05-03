Аскаров подписал контракт с фарм-клубом «Нэшвилла» до конца сезона

перешел в клуб .

19-летний российский голкипер подписал пробный контракт до конца сезона с фарм-клубом – «Милуоки».

Таким образом, у Ярослава есть возможность сыграть в плей-офф Кубка Колдера. «Милуоки» в серии до трех побед встретится с «Манитобой».

30 апреля у хоккеиста завершилось соглашение со .

В нынешнем сезоне Аскаров сыграл 6 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 1,81 шайбы и отражая 91,3% бросков.

В ВХЛ вратарь провел 9 игр в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,57 шайбы и отражая 89,9% бросков.

«Предаторс» выбрали Аскарова на драфте НХЛ-2020 под общим 11-м номером.