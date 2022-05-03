Игорь Захаркин: «Я думаю, что просто обязан остаться в «Крефельде», помочь клубу провести работу по развитию»

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Игорь Захаркин сообщил, что планирует продолжить работу в «Крефельде».

«Я думаю, что просто обязан остаться в этой команде, помочь клубу провести работу по развитию – это то, для чего меня в принципе и приглашали.

Стать хорошей базовой командой в немецкой лиге. И на этой основе мечтать о лидерстве, об игре в финалах, о чемпионстве.

Идет процесс строительства команды, и я очень рад, что развиваются все – и Сергей [Савельев], и игроки, и я», – сказал Захаркин.

«Крефельд» Захаркина занял последнее место в немецкой лиге и вылетел во 2-й дивизион после 31 года в элите

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