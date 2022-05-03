Захаркин о словах Крикунова: «Его заявления – базарный разговор. Это свидетельствует о невысоком уровне интеллекта и культуры»

высказался о критике в свой адрес.

– Давление сопровождает вас на протяжении всей карьеры. Особенно жестко вас критикуют Крикунов и Кожевников. Как относитесь к их словам?

– Критика – это когда есть аргументация. Например, есть тренер Захаркин, он плохо понимает, как команду готовить. В чем это проявляется? Посмотрите, его команда проигрывает большинство единоборств, или всегда проигрывает третьи периоды, или соперник всегда быстрее. Он плохой тактик: необоснованно подключает защитника в атаку, а в обороне идут провалы.

Много очевидных профессиональных просчетов, на которые можно указать. Есть ожидания, есть потенциал, есть реализация. Большое поле для аргументированной критики. Но ее нет!

То, что говорит Крикунов, меня, скорее, огорчает. Это свидетельствует не только о невысоком уровне интеллекта и культуры, но и о слабой профессиональности. Докажи и аргументируй сделанные тренерские просчеты. Я буду благодарен за критику.

Любой тренер понимает, какое огромное количество факторов – часто объективных – влияет на результат. И когда подается профессиональный анализ, точка зрения других специалистов интересна. Это информация для размышления. А его заявления – базарный разговор, но меня это огорчает, потому что к профессии тренера я отношусь серьезно и с большим уважением.

Что касается Кожевникова, он имеет право говорить, что он хочет. Потому что он в принципе болельщик. Он смотрит хоккей, высказывает свое мнение, его слушают – хорошо. Он два раза стал олимпийским чемпионом, имеет право высказываться, если спрашивают.

Спросите у десятерых других – они скажут по-другому. Я считаю, что это нормально. Но это тоже не критика. Сказать «ты мне не нравишься, что ты здесь делаешь» – это не критика. Может, лучше изучить предмет? Поэтому мнения указанных персонажей мне неинтересны, – сказал главный тренер .

Крикунов о вылете Захаркина с «Крефельдом» во вторую лигу: «Он работы просто не знает. Его же как специалиста в хоккейном мире не воспринимают»

Кожевников о Лямся: «Очень средний специалист, чем-то похожий на Захаркина. Удивило, что в Уфе пытались его сохранить»