Дмитрий Куликов: «Летом больше нравится кататься одному, чем играть этот дыр-дыр, хоккей пять на пять. Это не помогает подготовке»

рассказал, как готовится к сезону.

– Опиши всю подготовку, кроме той, что тебе дает клуб. Как в 2022 году выглядит самостоятельная работа игрока НХЛ?

– Каждое лето по-разному – в зависимости от того, какие травмы были в сезоне. Говорю тренеру, что болит, над чем хочу поработать, он составляет программу, и мы начинаем работать.

Когда я был помоложе, то больше тренировался летом. А сейчас качество заменяет количество. Мне кажется, чем старше становишься, тем лучше понимаешь свое тело, понимаешь, что тебе надо. Не просто пошел в тренажерный зал, бум-бум, самые тяжелые веса поднял, вспотел и все – кажется, что ты выполнил максимум работы. А может она была не самой эффективной? Пока молодой, это прокатывает.

А так – каждый игрок для себя должен найти правильный подход. Летом не загонять себя в яму, чтобы силы кончились после двух месяцев сезона. У меня в карьере был такой момент, когда я летом сильно тренировался и думал, что вообще зверем буду. А потом пара месяцев – и в сезоне силы заканчивались, был спад.

Сейчас много тренеров, которые могут помочь с физикой. Надо с ними говорить и искать правильного тренера для себя.

– Тебе помогает . Чем он хорош, что он тебе дал?

– Он помогает оттачивать все моменты в игре. Чтобы на тебе не умирала атака, чтобы шайба не сходила. Он смотрит игры, смены – потом обсуждаем, он присылает разборы.

Но больше всего он мне помогает летом, на льду, с упражнениями. Это, конечно, незаменимо. Видео – это видео, но та работа, которую мы проводим летом, с его видением игры – это совсем другое. Это самое важное.

И вообще мне больше нравится летом кататься одному, чем просто так выходить и играть этот дыр-дыр, хоккей пять на пять. По моему мнению, это никак не помогает никому – ни твоей игре, ни физической подготовке. Просто вышел и время потерял.

Если ты выходишь один и работаешь над конкретными вещами, которые тебе будут нужны в игре, то это уже какая-то польза, – сказал защитник «Миннесоты» в интервью Sports.ru.

«Макдэвид может сделать из тебя клоуна, но НХЛ и без него была быстрой». Еще один русский, из-за которого вы будете болеть в плей-офф за «Миннесоту»