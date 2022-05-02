Куликов о Макдэвиде и Марнере: «Эти парни могут сделать так, что ты будешь выглядеть клоуном»

Дмитрий Куликов считает Коннора Макдэвида особенным игроком.

– Кажется, что с появлением парней типа Макдэвида и Марнера игра в НХЛ ускоряется. Как это ощущается изнутри?

– Ну да, эти парни могут сделать так, что ты будешь выглядеть клоуном. А вообще – ну игра и была быстрой. И быстрее она становится не потому, что игроки бегают быстрее, а из-за того, что быстрее двигается шайба – она же быстрее любого игрока.

Труднее всего играть против команд, которые быстро играют в пас, не задерживают и в нужный момент, в тайминг, отдают пас.

И я замечаю, что когда мы так начинаем делать, против нас тяжело играть.

– Макдэвид выглядит большой проблемой. Как сделать так, чтобы он от тебя не улетел?

– Никто, наверное, не понимает – иначе у него не было бы по сто с лишним очков каждый год. Он видит, что к нему как-то пытаются подкатываться, и тоже меняет свои действия. Такой особенный игрок.

Он разгоняется и может обыграть в любую сторону. Даешь ему небольшое пространство, чтобы он тебя не обошел – так и в этом пространстве он может передачу отдать, найти партнеров.

– Со стороны кажется, что Капризова нереально отодвинуть от шайбы и добраться до нее, когда он ставит корпус. Так ли это, и в чем еще он хорош?

– Он сильный в углах, хорошо шайбу закрывает – это да. Партнеров видит отлично. Нестандартно играет, пытается на себя внимание отвлечь, а потом партнеров находит. Бросает с нестандартных позиций, поэтому у него много шайб залетает, вратари не ожидают, – сказал защитник «Миннесоты» в интервью Sports.ru.

«Макдэвид может сделать из тебя клоуна, но НХЛ и без него была быстрой». Еще один русский, из-за которого вы будете болеть в плей-офф за «Миннесоту»