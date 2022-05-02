Куликов о Макдэвиде и Марнере: «Эти парни могут сделать так, что ты будешь выглядеть клоуном»

Теги Торонто Миннесота Эдмонтон НХЛ Sports.ru Дмитрий Куликов Коннор Макдэвид Кирилл Капризов Митч Марнер Хоккей

Дмитрий Куликов считает Коннора Макдэвида особенным игроком.

– Кажется, что с появлением парней типа Макдэвида и Марнера игра в НХЛ ускоряется. Как это ощущается изнутри?

– Ну да, эти парни могут сделать так, что ты будешь выглядеть клоуном. А вообще – ну игра и была быстрой. И быстрее она становится не потому, что игроки бегают быстрее, а из-за того, что быстрее двигается шайба – она же быстрее любого игрока.

Труднее всего играть против команд, которые быстро играют в пас, не задерживают и в нужный момент, в тайминг, отдают пас.

И я замечаю, что когда мы так начинаем делать, против нас тяжело играть.

– Макдэвид выглядит большой проблемой. Как сделать так, чтобы он от тебя не улетел?

– Никто, наверное, не понимает – иначе у него не было бы по сто с лишним очков каждый год. Он видит, что к нему как-то пытаются подкатываться, и тоже меняет свои действия. Такой особенный игрок.

Он разгоняется и может обыграть в любую сторону. Даешь ему небольшое пространство, чтобы он тебя не обошел – так и в этом пространстве он может передачу отдать, найти партнеров.

– Со стороны кажется, что Капризова нереально отодвинуть от шайбы и добраться до нее, когда он ставит корпус. Так ли это, и в чем еще он хорош?

– Он сильный в углах, хорошо шайбу закрывает – это да. Партнеров видит отлично. Нестандартно играет, пытается на себя внимание отвлечь, а потом партнеров находит. Бросает с нестандартных позиций, поэтому у него много шайб залетает, вратари не ожидают, – сказал защитник «Миннесоты» в интервью Sports.ru.

«Макдэвид может сделать из тебя клоуна, но НХЛ и без него была быстрой». Еще один русский, из-за которого вы будете болеть в плей-офф за «Миннесоту»

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