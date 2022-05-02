Куликов о разделении на домоседов и атакующих защитников: «Если защитник очки набирает, значит ему зеленый свет на то, чтобы он срал в обороне? Фигня какая-то»

высказался о разделении обязанностей защитников в хоккее.

– В равных составах больше всего времени провел с Джорди Бенном, Юнасом Брудином и Алексом Голигоски. Как меняется твоя игра и функции в зависимости от смены партнера?

– Моя игра не меняется. Мы стараемся делать все совместно. Если я шайбу отнял и отдал, то всегда говорю партнеру, чтобы он подключался.

И если вижу, что мне партнер отдает, тогда я подключаюсь. У нас вообще в команде нет такого, что защитник должен всегда сзади оставаться.

– Вроде бы вообще по лиге разделения на домоседов и атакующих защитников стало меньше.

– Я на это внимания не обращал, если честно. Я вообще никогда не думал про термин «защитник-домосед» как про правильный.

Мне кажется, его не нужно использовать, потому что каждый игрок должен уметь и подключиться, и в защите сыграть. Нападающий ты или защитник – тут не так важно.

Вообще мне кажется, все зависит от уверенности. Что ты «домосед», что «атакующий» – если у тебя нет уверенности подключиться в это пространство, то ты и не поедешь. Может быть, от этого меньше моментов в атаке, меньше возможностей заработать очки.

Вообще не понимал этого разделения никогда. То есть если защитник очки набирает, значит ему зеленый свет на то, чтобы он срал в обороне? Фигня какая-то.

– Если взять вообще карьеру, кто у тебя любимые партнеры по защите?

– Сложно сказать, у меня было очень много партнеров. Про самого первого скажу – Брайана Маккэйба. Он помогал, когда мне было еще 18-19 лет, и я ничего не знал. Подсказывал, за кем смотреть, кто может голову оторвать.

Это важно. И ты, молодой игрок, увереннее, потому что знаешь, что опытный не провалится. Вот у нас так и было. Маккэйб – надежный защитник; не знаю, сознательно или нет, но он пытался сделать так, чтобы у меня игра лучше шла, – сказал защитник «Миннесоты» в интервью Sports.ru.

«Макдэвид может сделать из тебя клоуна, но НХЛ и без него была быстрой». Еще один русский, из-за которого вы будете болеть в плей-офф за «Миннесоту»