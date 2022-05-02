Валерий Каменский: «Уровень хоккея в КХЛ вырос. Многие команды раскрыли потенциал, «Трактор» и «Северсталь» хорошо сыграли»

Валерий Каменский заявил о росте уровня хоккея в КХЛ.
– Как можно оценить завершившийся сезон в целом?
– Сезон получился хороший. После пандемии, после всех проблем, мы прошли его ровно.
Была борьба в обеих конференциях, была борьба и за попадание в кубковую восьмерку, и за первые места Запада и Востока, и внутри дивизионов.
Много ярких молодых игроков мы увидели в этом сезоне в лиге, что тоже важно.
Например, очень взрослый хоккей показывала молодежь из системы СКА, которую активно привлекали в основу.
– Сейчас все внимание приковано к финалистам, но выступления каких команд еще можно выделить по итогам сезона?
– Я считаю, что уровень хоккея в КХЛ в этом сезоне вырос. Многие команды смогли раскрыть свой потенциал.
Например, «Трактор» и «Северсталь», которые хорошо сыграли и в сезоне, и в плей-офф. «Спартак» здорово отыграл.
Да много кто провел хороший сезон, подтянулся к лидерам. Мы смотрим в будущее, думаю, что многие команды составят конкуренцию нашим грандам, ведущим клубам, – сказал вице-президент по развитию КХЛ.