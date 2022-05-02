«Дискриминация и нарушение прав человека. Все красные линии уже перешли». Фетисов о запрете финнам из КХЛ играть за сборную

прокомментировал запрет финским хоккеистами из играть за сборную.

Ранее Федерация хоккея Финляндии сообщила, что хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за национальную сборную.

«Это дискриминация и нарушение прав человека.

А кто будет компенсировать зарплату? Где они заработают больше денег? Интересная вещь. Не думаю, что они в Финляндии заработают больше денег по сравнению с Россией.

Все красные линии давно уже перешли. Странно, что они сразу не приняли такое решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион.