Алексей Волков: «Горшков – стабильный мастер, забивал более 10 голов за последние 4 сезона. Переход в «Авангард» – вызов, возможность проявить себя в топ-9»

Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал трансфер .

Омский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 31-летним нападающим, который выступал за .

«Горшков долгое время был лидером «Амура», за последние четыре сезона он неизменно забрасывал 10 и более шайб.

Стабильный мастер, праворукий, техничный форвард, обладающий хорошей скоростью и высоким голевым чутьем.

Для него переход в станет новым вызовом в карьере, возможностью проявить себя в топ-9 нашей команды», – заявил .