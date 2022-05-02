Алексей Волков: «Горшков – стабильный мастер, забивал более 10 голов за последние 4 сезона. Переход в «Авангард» – вызов, возможность проявить себя в топ-9»

Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал трансфер Александра Горшкова.
Омский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 31-летним нападающим, который выступал за «Амур».
«Горшков долгое время был лидером «Амура», за последние четыре сезона он неизменно забрасывал 10 и более шайб.
Стабильный мастер, праворукий, техничный форвард, обладающий хорошей скоростью и высоким голевым чутьем.
Для него переход в «Авангард» станет новым вызовом в карьере, возможностью проявить себя в топ-9 нашей команды», – заявил Алексей Волков.