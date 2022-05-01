Генменеджер «Авангарда» о Толчинском: «Высококлассный мастер, в КХЛ таких немного. В сезоне не все получалось, но в равнодушии его нельзя обвинить»

Генменеджер высказался о продлении контракта с Сергеем Толчинским.

Сегодня клуб объявил о подписании нового соглашения с 27-летним игроком на один год.

«Продление контракта Сергея Толчинского для нас было важной задачей. Болельщики знают, как горит Сергей на площадке, как выкладывается в каждом эпизоде. Для нас это очень ценные качества.

В прошедшем сезоне, возможно, не все получалось, но в равнодушии Сергея точно нельзя обвинить. Это высококлассный мастер, способный решать исход матчей в одиночку. Таких в лиге немного.

Мы рады, что омские болельщики увидят Толчинского на льду новой «Арены Омск». Ну а мы продолжаем работу по комплектованию команды на будущий сезон», – сказал .