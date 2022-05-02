Третьяк о голе вратаря Николаева: «Я больше всех радовался. Мне не довелось забрасывать шайбы»

Владислав Третьяк прокомментировал гол вратаря в матче с Беларусью.

Голкипер сборной России забил в пустые ворота через всю площадку.

«Установил рекорд вратарь Николаев, забил. В российском и советском хоккее, наверное, никто так не забивал голы в пустые ворота (Антон Худобин забил гол на ЮЧМ-2004 в матче с Финлядией (5:2) – прим. Sports.ru). Поэтому его можно поздравить.

Хорошая игра, я, наверное, больше всех радовался, потому что мне не довелось, хоть я и сыграл очень много матчей за сборную страны, но ни разу не довелось забрасывать шайбы. Молодец, можно его еще раз поздравить», – сказал президент .

Гол у вратаря сборной России броском через всю площадку! А это его первый международный матч