Кертис Волк подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом» (Metaratings)

Как стало известно Metaratings.ru, 29-летний нападающий Кертис Волк подпишет двухлетнее трудовое соглашение с екатеринбургским клубом «Автомобилистом».

В сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на счету 29-летнего Волка 41 (12+29) очко в 47 матчах регулярного чемпионата и четыре (1+3) очка в пяти играх плей-офф Кубка Гагарина.

В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что «Автомобилист» договорился о контрактах с защитником Денисом Баранцевым и форвардом Волком. Соглашение игроков с ярославским «Локомотивом» и казахстанским «Барысом» соответственно должно было истечь 30 апреля 2022 года.

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